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"Дом-2": Ольга Рапунцель сообщила о новой свадьбе с Дмитрием Дмитриенко
Звезда «Дома-2» Ольга Рапунцель сообщила о подготовке к свадьбе. Как выяснилось, они с супругом забрали документ с прошением о разводе и намерены пройти через еще одну свадьбу и венчание. С текущим супругом Дмитрием Дмитренко девушка познакомилась во время участия в телепроекте.

"Дом-2": Ольга Рапунцель сообщила о новой свадьбе с Дмитрием Дмитриенко


Они оставили шоу после решения вступить в брак. При этом впоследствии Рапунцель обвинила мужа в измене и физическом насилии. В итоге она опять отправилась на проект, заявив, что подала на развод. Теперь супруги уже помирились.

Помощь в этом оказало возвращение Дмитренко на проект. Ему удалось выиграть в голосовании. При этом зрители выразили мнение, что итоги оказались подтасованы организаторами. Покидать телестройку пара не намерена. Ольга Рапунцель выразила уверенность, что на глазах миллионов зрителей ей будет несколько спокойнее, поскольку эмоциональный супруг не решится поднять на неё руку перед телезрителями.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 07:40
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