“Дом-2”: Лисовская сбежала от Соломенцева в Санкт-Петербург
Известная по участию в проекте “Дом-2” Олеся Лисовская решила разорвать все связи с Вальтером Соломенцевым, с целью чего сбежала от него в Санкт-Петербург. Сведения предоставляют массмедиа, ссылаясь на заявления самой звезды реалити-шоу.
После того, как Олеся Лисовская приняла решение расстаться с Соломенцевым, мужчина продолжал ее преследовать, предпринимая попытки восстановить отношения с девушкой. Из-за поведения молодого человека ему даже пришлось побывать в психлечебнице. Впрочем, даже это не остановило домочадца, поэтому он продолжил добиваться Лисовской, и несколько раз признавался ей в любви.
Сама экс-звезда “Дома-2” устала постоянно избегать Соломенцева, и больше не намерена пытаться построить с ним что-либо серьезное. Недавно появились сведения, что девушка переехала в Санкт-Петербург, где уже успела снять квартиру. Кроме того, ранее теледива признавалась, что прежде ей приходилось задумываться о жизни в Северной столице, поскольку этот город она находит очень привлекательным.
После того, как Олеся Лисовская приняла решение расстаться с Соломенцевым, мужчина продолжал ее преследовать, предпринимая попытки восстановить отношения с девушкой. Из-за поведения молодого человека ему даже пришлось побывать в психлечебнице. Впрочем, даже это не остановило домочадца, поэтому он продолжил добиваться Лисовской, и несколько раз признавался ей в любви.
Сама экс-звезда “Дома-2” устала постоянно избегать Соломенцева, и больше не намерена пытаться построить с ним что-либо серьезное. Недавно появились сведения, что девушка переехала в Санкт-Петербург, где уже успела снять квартиру. Кроме того, ранее теледива признавалась, что прежде ей приходилось задумываться о жизни в Северной столице, поскольку этот город она находит очень привлекательным.
Автор: Марина Вебер