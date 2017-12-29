Ксения Собчак проведет Новый год в кругу семьи
Ксения Собчак рассказала о собственных планах на Новый год. Во время общения с журналистами телеведущая призналась, что намерена провести праздники в окружении семьи.
«Отмечать Новый год буду дома вместе с семьей. В новогоднюю ночь, возможно, мы куда-то отправимся после двенадцати — этот момент с мужем еще не решили. Однако сам праздник точно проведем с детьми и мамой», — отметила Собчак.
В соответствии с её словами, на новогодние праздники она продолжит свой тур по России. На текущий момент она находится в Казани и в планах телеведущей числятся еще несколько поездок. Уже после Нового года она отправится в Самару, Саратов и другие города.
«Праздника в этом году не получится — в разгаре президентская кампания», — цитирует Ксению Собчак «gazeta.ru».
«Отмечать Новый год буду дома вместе с семьей. В новогоднюю ночь, возможно, мы куда-то отправимся после двенадцати — этот момент с мужем еще не решили. Однако сам праздник точно проведем с детьми и мамой», — отметила Собчак.
В соответствии с её словами, на новогодние праздники она продолжит свой тур по России. На текущий момент она находится в Казани и в планах телеведущей числятся еще несколько поездок. Уже после Нового года она отправится в Самару, Саратов и другие города.
«Праздника в этом году не получится — в разгаре президентская кампания», — цитирует Ксению Собчак «gazeta.ru».
Автор: Валерий Антонов