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"Дом-2": Роман Гриценко пожалел, что отказался от ухаживаний за Ольгой Бузовой
Накануне участник «Дом-2» Роман Гриценко признал, что совершил огромную ошибку, когда начал строить отношения с другой девушкой, при этом отказавшись от Ольги Бузовой. Парень недавно увидел слезы последней и понял, что имел шанс быть с ней, но он упустил его.

"Дом-2": Роман Гриценко пожалел, что отказался от ухаживаний за Ольгой Бузовой

В настоящий момент телеведущая проекта «Дом-2» настроена категорически против Гриценко. Как оказалось, молодой человек длительное время ухаживал за ведущей, а именно дарил ей цветы и подарки, однако поскольку она так и не проявила никакой взаимности на его ухаживания, начал строить отношения с другой девушкой. После такого его поступка Бузова дала ясно понято проэктанту, что между ними все закончено.

Недавно участник телешоу признался представителям СМИ, что в определенный момент попросту отчаялся и принял решение прекратить ухаживать за Бузовой. Но после того как увидел слезы последней понял, что допустил огромную ошибку, так как все-таки имел возможность быть вместе с ней. Сейчас Гриценко признал, что между ними все очень сложно, и ему только остается надеется, что спустя некоторое время начинающая певица его простит и даст еще один шанс.

Стоит отметить, что, по словам прэктанта, данная ситуация не запланирована никаким сценарием, а все происходит по-настоящему.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 20:44
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