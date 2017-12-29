Ученые: Грубость и неэмоциональность части мужчин вызвана иной структурой мозга
Неэмоциональность и грубость, по мнению ученых Базельского университета, вызвана структурой их мозга. При этом связь строения органа ЦНС и характером имеется исключительно у мальчиков. Исследователи из Швейцарии сделали соответствующие выводы на основании изучения 189 подростков.
Дети и подростки, у которых пониженная эмоциональность практически не реагируют на отрицательные стимулы, указывается в материалах исследования. В то же время многие люди имеют склонность к риску, а также достаточно редко демонстрируют страх и осторожность. Медиков данный вопрос заинтересовал в разрезе причин появления подобных особенностей, так как они могут иметь отношение к развитию асоциального поведения.
Большинство подобных исследований велись на выборке людей, у которых диагностировали наличие психических проблем. Ученые провели МРТ на подростках без отклонений. Выяснилось, что мальчики с увеличенным объемом островковой доли мозга отличаются повышенной черствостью. У девочек, отличающихся аналогичным характером, изменений в структуре мозга не выявили.
«Наши открытия показывают взаимосвязь грубости с отличиями в структуре мозга от тех мальчиков, у которых нет клинических диагнозов», – сообщила одна из авторов нового исследования.
Она добавила, что новым шагом для ученых будет обнаружение причин, которые способны вызвать проблемы с психикой у части подобных детей.
Дети и подростки, у которых пониженная эмоциональность практически не реагируют на отрицательные стимулы, указывается в материалах исследования. В то же время многие люди имеют склонность к риску, а также достаточно редко демонстрируют страх и осторожность. Медиков данный вопрос заинтересовал в разрезе причин появления подобных особенностей, так как они могут иметь отношение к развитию асоциального поведения.
Большинство подобных исследований велись на выборке людей, у которых диагностировали наличие психических проблем. Ученые провели МРТ на подростках без отклонений. Выяснилось, что мальчики с увеличенным объемом островковой доли мозга отличаются повышенной черствостью. У девочек, отличающихся аналогичным характером, изменений в структуре мозга не выявили.
«Наши открытия показывают взаимосвязь грубости с отличиями в структуре мозга от тех мальчиков, у которых нет клинических диагнозов», – сообщила одна из авторов нового исследования.
Она добавила, что новым шагом для ученых будет обнаружение причин, которые способны вызвать проблемы с психикой у части подобных детей.
Автор: Валерий Антонов