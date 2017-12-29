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Ученые: Первый император Китая Цинь Шихуанди был одержим поисками “эликсира молодости”
Первый император Китая Цинь Шихуанди практически всю свою жизнь страдал от одержимости, которая касалась поисков “эликсира молодости”. Соответствующие выводы сделали ученые из Поднебесной после ряда исследований и раскопок.

Ученые: Первый император Китая Цинь Шихуанди был одержим поисками “эликсира молодости”

В ходе раскопок археологам удалось выявить документы возрастом свыше 2 тысяч лет, которые указывают на то, что в тот период многие жители Китая пытались найти “эликсир вечной жизни”. Соответствующее распоряжение дал император, который хотел всегда оставаться молодым и здоровым. Именно с именем Цинь Шихуанди, между тем, связывают процесс строительства Великой китайской стены.

Докладывать об успехах гражданам, а в особенности чиновникам, следовало непосредственно своему правителю. Примечательно, что историки неоднократно упоминали о стремлении императора обнаружить “эликсир молодости”, однако найти этому подтверждения не представлялось возможным. Среди дощечек, найденных при раскопках, имелись и “ответы” на вопрос Шихуанди, где ему рекомендовали какие-то травы или растения, якобы способные подарить вечность.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 08:00
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