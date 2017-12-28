СМИ сообщают о взрыве возле полицейского участка на юге Турции
На территории Турции, вблизи одного из размещенных на юге города Адана полицейских участков, произошел взрыв. Сведения о происшествии предоставляет общественности портал Tukiye Gazetesi.
Согласно предоставленным турецкими массмедиа сведениям, отмечен инцидент в четверг, 28 декабря, в пределах города Адана. Вблизи местного участка полиции неожиданно прогремел взрыв, однако что стало его причиной до сих пор неизвестно.
Сведений о возможных пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не предоставлялось, также не сообщается, имеются ли жертвы. Источники утверждают, что на место случившегося в оперативном порядке было направлено значительное количество местных экстренных служб, которые сейчас занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Каких-либо официальных комментариев на этот счет непосредственно от представителей спасателей не поступало.
Ранее общественности также стало известно о взрыве на территории Испании, прогремевшем прямо в пределах рождественского рынка.
Согласно предоставленным турецкими массмедиа сведениям, отмечен инцидент в четверг, 28 декабря, в пределах города Адана. Вблизи местного участка полиции неожиданно прогремел взрыв, однако что стало его причиной до сих пор неизвестно.
Сведений о возможных пострадавших в результате чрезвычайной ситуации не предоставлялось, также не сообщается, имеются ли жертвы. Источники утверждают, что на место случившегося в оперативном порядке было направлено значительное количество местных экстренных служб, которые сейчас занимаются установлением всех обстоятельств произошедшего. Каких-либо официальных комментариев на этот счет непосредственно от представителей спасателей не поступало.
Ранее общественности также стало известно о взрыве на территории Испании, прогремевшем прямо в пределах рождественского рынка.
Автор: Марина Вебер