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Ученые: Соперничество заставляет растения принимать сложные решения
Специалисты из Тюбингенского университета закончили исследования, которые позволили им понять процесс принятия решения растениями, когда они соперничают друг с другом за доступ к солнечному свету. Результаты эксперимента уже опубликованы в научном издании «Nature Communications».

Ученые: Соперничество заставляет растения принимать сложные решения

Ученым уже давно известно, что в условия конкуренции растения могут или пытаться вывести больше своих соперников, или же при ограниченном освещение переходят в режим выживания. Помимо этого, некоторые из них даже пытаются начать расти в другую сторону от остальных. В своем новом исследовании ученые попытались выяснить, смогут ли их «подэкспериментные» выбирать любой из трех доступных вариантов, сравнивая их с характеристиками своих соседей. Для этого представители университета поместили растение «Potentilla reptans» (лапчатка ползучая) в различные встречающие в природе сценарии, при этом с помощью специальных фильтров они выставляли определенный уровень света и световых волн.

Результаты проводимых экспериментов показали, что когда ученые заставляли растение думать, что оно окружено невысокими соперниками, оно пыталось обогнать их в высоту. Если же оно предполагало, что вокруг него высокие конкуренты, им принималось решение о переходе в «режим выживания», при этом растение делало свои листья тонкими и широкими, пытаясь таким образом уловить больше света. И во время последнего исследования лапчатку окружали высокими, но негусто растущими-соперниками, вследствие чего она начинала расти в другом направлении.
Автор: Артем Васильев
Вчера, 22:49
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