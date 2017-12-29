В Китае испытали крупнейший в мире самолет-амфибию AG600
В Китае, в городе Чжухай, успешно испытали крупнейший в мире самолет-амфибию, получившую название AG600 или «Куньлун». Сведения со ссылкой на отчет министра информатизации и промышленности Мяо Вэй появились в СМИ.
Сообщается, после поднятия судна в воздух часовой полет проходил нормально. Пилот держал самолет на высоте около 3000 метров и приземлился в назначенном месте, на ВПП аэропорта Цзиньвань.
Самолет, способный совершать взлет с суши или с моря, вмещает до 50 пассажиров. В длину фюзеляж достигает 39,6 метра. AG600 с размахом крыла почти в 40 метров может летать на расстояние до 4500 километров. 98% его запасных частей произведены на территории Китая.
Министр отметил, что самолет-амфибия предназначен для выполнения ряда задач: военных, гражданских, спасательных.
Сообщается, после поднятия судна в воздух часовой полет проходил нормально. Пилот держал самолет на высоте около 3000 метров и приземлился в назначенном месте, на ВПП аэропорта Цзиньвань.
Самолет, способный совершать взлет с суши или с моря, вмещает до 50 пассажиров. В длину фюзеляж достигает 39,6 метра. AG600 с размахом крыла почти в 40 метров может летать на расстояние до 4500 километров. 98% его запасных частей произведены на территории Китая.
Министр отметил, что самолет-амфибия предназначен для выполнения ряда задач: военных, гражданских, спасательных.
Автор: Джанабилова Татьяна П