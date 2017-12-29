Аналитики: Google Pixel 2 превзошел по продажам iPhone X
Смартфон Google Pixel 2 превзошел по продажам iPhone X от корпорации Apple. Данные предоставлены американскими аналитиками из компании Rosenblatt Securities, которые в декабре изучили пользовательский спрос и сравнили показатели продаж разных гаджетов.
Эксперты рассказали, что, несмотря на масштабную рекламную акцию и популярность устройств, произведенных купертиновцами, спрос на iPhone X оказался незначительным, лидером смартфон стать не смог. Первое и второе место досталось девайсам из одной линейки - Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.
Аналитики считают, что настоящая конкуренция между брендами развернется ближе к новогодним праздникам, когда дорогие iPhone X начнут брать на подарок.
Ранее сообщалось о снижении стоимости Pixel 2.
Эксперты рассказали, что, несмотря на масштабную рекламную акцию и популярность устройств, произведенных купертиновцами, спрос на iPhone X оказался незначительным, лидером смартфон стать не смог. Первое и второе место досталось девайсам из одной линейки - Google Pixel 2 и Pixel 2 XL.
Аналитики считают, что настоящая конкуренция между брендами развернется ближе к новогодним праздникам, когда дорогие iPhone X начнут брать на подарок.
Ранее сообщалось о снижении стоимости Pixel 2.
Автор: Джанабилова Татьяна П