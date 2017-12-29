Правительство России выделило 31,6 млрд рублей на лекарства гражданам
Правительство России передаст регионам сумму в 31,6 млрд рублей на приобретение медикаментов для отдельных групп граждан. Соответствующее распоряжение было представлено на вебсайте кабмина.
В документе отмечается, что медизделия для ряда групп граждан и спецпродукты лечебного питания детям-инвалидам будут приобретаться после вступления распоряжения в правовую силу. Это произойдет 1 января 2018 года. До этого свыше 60 интернациональных фармацевтических корпораций подали жалобу ФАС, отметив факт нарушения при проведении госзакупок медикаментов, являющихся аналогами запатентованных препаратов.
Производители подчеркнули, что в ряде регионов ведется приобретение аналогов лекарств, предназначенных для борьбы с онкозаболеваниями.
«Это сильно демотивирует производителей современных инновационных лекарств в вопросе регистрации в РФ новых медикаментов», — цитирует РБК Владимира Шипкова, исполнительного директора AIPM.
В документе отмечается, что медизделия для ряда групп граждан и спецпродукты лечебного питания детям-инвалидам будут приобретаться после вступления распоряжения в правовую силу. Это произойдет 1 января 2018 года. До этого свыше 60 интернациональных фармацевтических корпораций подали жалобу ФАС, отметив факт нарушения при проведении госзакупок медикаментов, являющихся аналогами запатентованных препаратов.
Производители подчеркнули, что в ряде регионов ведется приобретение аналогов лекарств, предназначенных для борьбы с онкозаболеваниями.
«Это сильно демотивирует производителей современных инновационных лекарств в вопросе регистрации в РФ новых медикаментов», — цитирует РБК Владимира Шипкова, исполнительного директора AIPM.
Автор: Валерий Антонов