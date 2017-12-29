Дональд Трамп назвал «российское расследование» ударом по репутации США
Дональд Трамп назвал «российское расследование» по затянувшемуся делу о вмешательстве в выборы мощным ударом по репутации США. Заявление президента обнародовало популярное в Штатах издание The New York Times.
«Я не хочу, чтобы США выставляли перед мировым сообществом в неприглядном свете. Для страны будет лучше, если расследование закончится», - сказал глава США.
Напомним, Белый дом обвинил Россию в оказании влияния на президентские выборы, проходившие в США в прошлом году. Дело расследует прокурор Роберт Мюллер и два комитета в парламенте. Сейчас известны имена трех фигурантов данного расследования: Пол Манафорт, Джордж Пападопулос, Майкл Флин, снятые с ранее занимаемых должностей. Москва с заявлением Вашингтона не согласна и требует доказательства.
«Я не хочу, чтобы США выставляли перед мировым сообществом в неприглядном свете. Для страны будет лучше, если расследование закончится», - сказал глава США.
Напомним, Белый дом обвинил Россию в оказании влияния на президентские выборы, проходившие в США в прошлом году. Дело расследует прокурор Роберт Мюллер и два комитета в парламенте. Сейчас известны имена трех фигурантов данного расследования: Пол Манафорт, Джордж Пападопулос, Майкл Флин, снятые с ранее занимаемых должностей. Москва с заявлением Вашингтона не согласна и требует доказательства.
Автор: Джанабилова Татьяна П