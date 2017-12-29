Сергей Собянин принял участие в селекторном совещании Департамента образования
Московский градоначальник Сергей Собянин стал участником селекторного совещания под патронажем столичного Департамента образования. В его рамках мэр подробно рассказал о тех успехах, которые в уходящем году достигли московские школьники. В частности, он напомнил о том, что состоявшиеся за отчетный период Международные исследования читательской грамотности начальных классов PIRLS доказали всему миру, что московская система образования является одной из лучших среди мировых систем. Сергей Собянин также высоко отозвался о «блестящих» результатах, продемонстрированных учениками столичных школ в рамках общероссийской и международной олимпиада, а также на олимпиаде среди мегаполисов мира.
Исаак Калина (руководитель Департамента образования Москвы) в своем выступлении отметил, что опыт работы столичных учителей, наработки московской системы образования и высокие результаты школьников главного города нашей страны вызывают неподдельный интерес за рубежом. Он подчеркнул, что его ведомство и московские власти будут и дальше делать все возможное для развития системы образования.
Исаак Калина (руководитель Департамента образования Москвы) в своем выступлении отметил, что опыт работы столичных учителей, наработки московской системы образования и высокие результаты школьников главного города нашей страны вызывают неподдельный интерес за рубежом. Он подчеркнул, что его ведомство и московские власти будут и дальше делать все возможное для развития системы образования.
Автор: Роман