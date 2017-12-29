General Electric успешно испытала напечатанный на 3D-принтере авиадвигатель для Cessna
Компания GE Aviation, являющаяся подразделением General Electric, успешно испытала турбовинтовой двигатель для Cessna, 30 % всех частей которого были напечатаны на 3D-принтере. В его создании принимали участие около 400 инженеров и дизайнеров из США, Италии, Польши и Чехии.
Для того чтобы как можно скорее разработать авиадвигатель, в GE Aviation использовали одновременно несколько передовых технологий, благодаря чему сотрудники компании достигли ошеломительных результатов. Специалисты сократили детали в печатном блоке в 70 раз (ранее их было 855, теперь – 12), снизили вес устройства на 45 %, уменьшили его массу на 20 % и на 10 % увеличили мощность, а время разработки двигателя сократили в 5 раз – с 10-ти до 2-х лет. Руководитель проекта Пол Коркери считает данное событие поворотным моментом в жизни GE Aviation. Он уверен, что через 3 года воздушные судна будут состоять из напечатанных на 3D-принтере деталей не менее чем на 75 %.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о планах экспертов печатать на 3D-принтере лекарства.
Для того чтобы как можно скорее разработать авиадвигатель, в GE Aviation использовали одновременно несколько передовых технологий, благодаря чему сотрудники компании достигли ошеломительных результатов. Специалисты сократили детали в печатном блоке в 70 раз (ранее их было 855, теперь – 12), снизили вес устройства на 45 %, уменьшили его массу на 20 % и на 10 % увеличили мощность, а время разработки двигателя сократили в 5 раз – с 10-ти до 2-х лет. Руководитель проекта Пол Коркери считает данное событие поворотным моментом в жизни GE Aviation. Он уверен, что через 3 года воздушные судна будут состоять из напечатанных на 3D-принтере деталей не менее чем на 75 %.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о планах экспертов печатать на 3D-принтере лекарства.
Автор: Воробьева Алина