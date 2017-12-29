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exclusive / Общество

Генштаб уведомил о полном выполнении в России плана осеннего призыва
План осеннего призыва на территории России был выполнен в полной мере. Соответствующее заявление в ходе общения с прессой сделал Евгений Бурдинский, представляющий отечественный Генштаб.

Генштаб уведомил о полном выполнении в России плана осеннего призыва


Отвечая на вопросы журналистов, Бурдинский отметил, что в рамках прошедшего призыва в военные силы на территории России были успешно призваны 134 тысячи граждан. Кроме того, 2,4 тысячи из указанной суммы приходится на жителей Крыма, которые отправляются на обязательную службу уже третий год подряд. Призывникам, имеющим высшее образование, позволили сделать выбор, служить ли один год согласно призыву, либо же два, но по контракту.

Помимо этого, особо одаренным гражданам предложили служить в составе научных рот, где сегодня насчитывается порядка 700 военнослужащих, и 350 призывников в 2017 начали проходить службу в интересах науки. Представитель Генштаба уточнил, что не менее 180 человек стали в этом году пополнением для спортивных рот. Число тех, кто желает уклониться от военной службы, между тем, ежегодно сокращается.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:00
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