Эксперты: Свечи, соль и колокольчики помогут в Новый год очистить дом от негативной энергетики
Эксперты рассказали, как в Новый год, а точнее в праздничную ночь, очистить дом от плохой энергетики, провоцирующей ссоры и развитие болезней. Оказалось, справиться с задачей может соль, колокольчики и свечи.
Соль
Накануне праздника, вечером, нужно насыпать в ведро воды соль. Полученный раствор понадобится для мытья полов. Оставшуюся воду рекомендовано выливать на улицу. Дополнительно соль рассыпается по углам жилища и выметается 1 января.
Колокольчики
В праздничную ночь желательно позвенеть в каждом домашнем углу колокольчиком. Держать инструмент нужно выше головы. Такая процедура очистит от негатива.
Свечи
Церковная свеча зажигается перед входной дверью. Хозяин квартиры должен пройти с ней по всему помещению, крестя каждую стену, угол, окно, выгоняя таким образом все зло.
Соль
Накануне праздника, вечером, нужно насыпать в ведро воды соль. Полученный раствор понадобится для мытья полов. Оставшуюся воду рекомендовано выливать на улицу. Дополнительно соль рассыпается по углам жилища и выметается 1 января.
Колокольчики
В праздничную ночь желательно позвенеть в каждом домашнем углу колокольчиком. Держать инструмент нужно выше головы. Такая процедура очистит от негатива.
Свечи
Церковная свеча зажигается перед входной дверью. Хозяин квартиры должен пройти с ней по всему помещению, крестя каждую стену, угол, окно, выгоняя таким образом все зло.
Автор: Джанабилова Татьяна П