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exclusive / Общество

Все муниципальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Все муниципальные службы Москвы были переведены в усиленный режим работы. Аналогичная мера была реализована в отношении экстренных служб, пожарно-спасательных формирований столицы. Она останется действующей вплоть до 8 января 2018 года, отмечается в сообщении Петра Бирюкова, замглавы администрации столицы по вопросам ЖКХ.

Все муниципальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы


«Слаженная деятельность всех горслужб в новогодние и рождественские праздники позволит гарантировать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, а также безопасность жителей столицы во время проведения свыше 300 крупных мероприятий, запланированных в городе. В случае возникновения экстренных ситуаций будут приведены в действие 1,268 тысячи аварийно-восстановительных бригад, более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок, а также 3 мобильные котельные», - отметил он.

Бирюков выделил, что во время необходимости будут вестись работы по уборке улиц от избытка снега. Для этого на улично-дорожной сети задействуют до 9,5 тысяч единиц спецтехники. В целях уборки дворовых территорий подготовили порядка 29 тысячи дворников.

Бирюков отметил, что для уборки мест, в которых будут проводиться массовые мероприятия, задействуют свыше 25 тысяч рабочих. Вдобавок накануне Нового года усилят меры пожарной безопасности. На особый контроль поставлены все муниципальные площадки для пуска пиротехники.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 09:28
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