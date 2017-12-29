Все муниципальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы
Все муниципальные службы Москвы были переведены в усиленный режим работы. Аналогичная мера была реализована в отношении экстренных служб, пожарно-спасательных формирований столицы. Она останется действующей вплоть до 8 января 2018 года, отмечается в сообщении Петра Бирюкова, замглавы администрации столицы по вопросам ЖКХ.
«Слаженная деятельность всех горслужб в новогодние и рождественские праздники позволит гарантировать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, а также безопасность жителей столицы во время проведения свыше 300 крупных мероприятий, запланированных в городе. В случае возникновения экстренных ситуаций будут приведены в действие 1,268 тысячи аварийно-восстановительных бригад, более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок, а также 3 мобильные котельные», - отметил он.
Бирюков выделил, что во время необходимости будут вестись работы по уборке улиц от избытка снега. Для этого на улично-дорожной сети задействуют до 9,5 тысяч единиц спецтехники. В целях уборки дворовых территорий подготовили порядка 29 тысячи дворников.
Бирюков отметил, что для уборки мест, в которых будут проводиться массовые мероприятия, задействуют свыше 25 тысяч рабочих. Вдобавок накануне Нового года усилят меры пожарной безопасности. На особый контроль поставлены все муниципальные площадки для пуска пиротехники.
«Слаженная деятельность всех горслужб в новогодние и рождественские праздники позволит гарантировать бесперебойную работу всех систем жизнеобеспечения Москвы, а также безопасность жителей столицы во время проведения свыше 300 крупных мероприятий, запланированных в городе. В случае возникновения экстренных ситуаций будут приведены в действие 1,268 тысячи аварийно-восстановительных бригад, более 2,5 тысяч дизель-генераторных установок, а также 3 мобильные котельные», - отметил он.
Бирюков выделил, что во время необходимости будут вестись работы по уборке улиц от избытка снега. Для этого на улично-дорожной сети задействуют до 9,5 тысяч единиц спецтехники. В целях уборки дворовых территорий подготовили порядка 29 тысячи дворников.
Бирюков отметил, что для уборки мест, в которых будут проводиться массовые мероприятия, задействуют свыше 25 тысяч рабочих. Вдобавок накануне Нового года усилят меры пожарной безопасности. На особый контроль поставлены все муниципальные площадки для пуска пиротехники.
Автор: Валерий Антонов