В Москве из-за праздников до 4 января перекроют 3 центральные улицы
С текущей пятницы и до следующего четверга, 4 января, в Москве перекроют 3 улицы, расположенные в центре города. Это произойдёт из-за проведения огромного количества связанных с праздниками мероприятий, уведомил жителей столицы глава ЦОДД Максим Щепаков.
Он уточнил, что перекрытию подлежат такие 3 центральные улицы Москвы, как Моховая, Охотный ряд и Тверская. Наряду с прочими запланированными на период праздников мероприятиями, жителей и гостей российской столицы ожидает рождественская ярмарка, которая расположится на указанной территории, потому для удобства и безопасности транспортное движение в районе 3-х главных улиц ограничат.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о съёмках Первым каналом на улицах Москвы новогоднего концерта.
Он уточнил, что перекрытию подлежат такие 3 центральные улицы Москвы, как Моховая, Охотный ряд и Тверская. Наряду с прочими запланированными на период праздников мероприятиями, жителей и гостей российской столицы ожидает рождественская ярмарка, которая расположится на указанной территории, потому для удобства и безопасности транспортное движение в районе 3-х главных улиц ограничат.
Ранее «Актуальные новости» сообщали о съёмках Первым каналом на улицах Москвы новогоднего концерта.
Автор: Воробьева Алина