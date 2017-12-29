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В подарок на Новый год Путин вручил мальчику из Приморья компьютер
Владимир Путин вручил юному жителю Приморья в качестве новогоднего подарка персональный компьютер. С соответствующей просьбой к главе России обратились родители больного раком 13-летнего мальчика.

В подарок на Новый год Путин вручил мальчику из Приморья компьютер


О торжественном вручении выбранного Путиным подарка общественности рассказали в пресс-службе администрации Приморского края. Константин Межонов, пребывающий на должности заместителя губернатора региона, лично приехал к больному раком мальчику, чтобы передать ему подарок на Новый год непосредственно от президента. Чиновник не только отдал в руки ребенка компьютер, но также озвучил поздравления с наступающими праздниками.

Недавно 13-летний житель Приморья отпраздновал свой день рождения, и мальчик давно мечтал получить в качестве подарка компьютер. Однако у родителей подростка не имелось средств на приобретение такого устройства, поэтому они решили обратиться к Путину. Мать школьника рассказала журналистам, что ее сын был в восторге, когда услышал, что президент воплотил его давнюю мечту, и вся семья Путину очень благодарна.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 09:34
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