В Сети показали первые эскизы ракеты для окололунной станции
Российские разработчики показали в Сети первые эскизы ракеты для окололунной станции Deep Space Gateway. Эскизы сделаны через три месяца после подписания контракта с США.
В договоре о сотрудничестве стороны четко расписали функции, что позволяет точно рассчитать сроки реализации проекта и проработать каждую деталь до мелочей. России досталась роль проектировщика ракеты-носителя, разработчика одного элемента для «Союза-5» и шлюзового модуля.
Канада, Япония и страны Европы тоже участвуют в проекте. В будущем они получат на станции свой сегмент для научных исследований. Через два года первые члены экспедиции должны зайти в модуль.
Ранее о проекте рассказал глава Роскомоса.
В договоре о сотрудничестве стороны четко расписали функции, что позволяет точно рассчитать сроки реализации проекта и проработать каждую деталь до мелочей. России досталась роль проектировщика ракеты-носителя, разработчика одного элемента для «Союза-5» и шлюзового модуля.
Канада, Япония и страны Европы тоже участвуют в проекте. В будущем они получат на станции свой сегмент для научных исследований. Через два года первые члены экспедиции должны зайти в модуль.
Ранее о проекте рассказал глава Роскомоса.
Автор: Джанабилова Татьяна П