Юлия Савичева в Instagram рассказала о своей диете для восстановления после родов
Юлия Савичева сообщила, как именно возвращает форму после родов. По прошествии нескольких месяцев поклонники певицы сознались, что по итогам рождения ребенка она заметно похорошела. Певица в Instagram рассказала о смене своей диеты. Она стала есть меньше и более сбалансированную пищу.
«Прямо сейчас, когда приближаются праздники, разумеется, хочется всё и сразу. Думаю, все эти советы окажут помощь в приведении форм в порядок после Нового года. Прежде всего нужно отказаться от мучного и сладкого. Мне особенно тяжело придерживаться этого пункта, ведь очень люблю выпечку, сама её делаю. Близких балую, но сама держусь!» - сообщила Савичева.
Певица отметила, что главными блюдами на её столе стали курица, рыба, яйца, а также мясо без сливочного масла и соусов. Овощи она советует в любом виде, исключая свеклу и картофель. На гарнир использует рис, гречку, хлопья и булгур. При этом фрукты Юлия Савичева ест любые, кроме винограда, хурмы и бананов. Из молочных продуктов употребляет все с жирностью не более 1,5%. Орехи и сухофрукты употребляет не чаще 1 раза за неделю. Основным пунктом является употребление большого количества воды. Савичева считает это основой для правильного питания. Помимо этого, советует много двигаться и давать телу физическую нагрузку – от быстрой ходьбы до спортзала и бассейна.
«Прямо сейчас, когда приближаются праздники, разумеется, хочется всё и сразу. Думаю, все эти советы окажут помощь в приведении форм в порядок после Нового года. Прежде всего нужно отказаться от мучного и сладкого. Мне особенно тяжело придерживаться этого пункта, ведь очень люблю выпечку, сама её делаю. Близких балую, но сама держусь!» - сообщила Савичева.
Певица отметила, что главными блюдами на её столе стали курица, рыба, яйца, а также мясо без сливочного масла и соусов. Овощи она советует в любом виде, исключая свеклу и картофель. На гарнир использует рис, гречку, хлопья и булгур. При этом фрукты Юлия Савичева ест любые, кроме винограда, хурмы и бананов. Из молочных продуктов употребляет все с жирностью не более 1,5%. Орехи и сухофрукты употребляет не чаще 1 раза за неделю. Основным пунктом является употребление большого количества воды. Савичева считает это основой для правильного питания. Помимо этого, советует много двигаться и давать телу физическую нагрузку – от быстрой ходьбы до спортзала и бассейна.
Автор: Валерий Антонов