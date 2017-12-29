АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ остановят производство на зимние каникулы
Компании АвтоВАЗ и GM-АвтоВАЗ намерены временно закрыть производство и уйти на зимние каникулы. По информации от пресс-центров предприятий, они продлятся с 29 декабря до 8 января включительно.
На одном из предприятий рассказали, что новогодние каникулы не будут входить в корпоративный отпуск, ввиду чего получить его можно будет весной и летом согласно плановому распорядку. На некоторых заводах АвтоВАЗа каникулы были объявлены досрочно. Кроме того, в Ижевске в настоящее время ведутся работы по переносу производства в Тольятти. В частности, там планируется начать выпуск обновленной версии Lada Granta.
На заводе GM-АвтоВАЗ также сообщили, что новогодние каникулы будут оплачены по отпускному тарифу. Кроме того, за период отсутствия работников на производстве будет произведено профилактическое обслуживание оборудования. На мощностях в Тольятти планируется полностью заменить приборы в нескольких цехах и смежных предприятиях.
С 9 января 2018 года оба автосборочных предприятия возобновят работу. По информации от пресс-центра АвтоВАЗа, в начале месяца также будут сделаны несколько анонсов касательно планов по выпуску на следующие три года.
На одном из предприятий рассказали, что новогодние каникулы не будут входить в корпоративный отпуск, ввиду чего получить его можно будет весной и летом согласно плановому распорядку. На некоторых заводах АвтоВАЗа каникулы были объявлены досрочно. Кроме того, в Ижевске в настоящее время ведутся работы по переносу производства в Тольятти. В частности, там планируется начать выпуск обновленной версии Lada Granta.
На заводе GM-АвтоВАЗ также сообщили, что новогодние каникулы будут оплачены по отпускному тарифу. Кроме того, за период отсутствия работников на производстве будет произведено профилактическое обслуживание оборудования. На мощностях в Тольятти планируется полностью заменить приборы в нескольких цехах и смежных предприятиях.
С 9 января 2018 года оба автосборочных предприятия возобновят работу. По информации от пресс-центра АвтоВАЗа, в начале месяца также будут сделаны несколько анонсов касательно планов по выпуску на следующие три года.
Автор: Махов Артем