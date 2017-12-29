Ксения Бородина попросила у Деда Мороза здоровья для дочерей
Ксения Бородина попросила у Деда Мороза здоровья для дочерей. Текст письма ведущая раскрыла журналистам издания «СтарХит».
Для Бородиной нет ничего важнее, чем Тея и Маруся, поэтому она просит для них счастья и достижений в любимом деле. Последнее больше относится к старшей дочери ведущей, которая занимается художественной гимнастикой. Конечно, главное – это здоровье, потому что, когда его нет, любая мама теряет покой и места себе не находит.
Ведущая проекта «Дом-2» надеется, что в следующем году закончится ремонт в их доме, и она перестанет спорить с мужем Курбаном Омаровым о цвете стен или дизайне дверных ручек.
«В моей жизни случайных знакомых нет, все проверены временем. Важно уметь оставаться другом в горе и радости, поэтому я благодарна всем, кому это удалось», - добавила Бородина.
Ранее Бородина побывала на Кремлевской елке.
Для Бородиной нет ничего важнее, чем Тея и Маруся, поэтому она просит для них счастья и достижений в любимом деле. Последнее больше относится к старшей дочери ведущей, которая занимается художественной гимнастикой. Конечно, главное – это здоровье, потому что, когда его нет, любая мама теряет покой и места себе не находит.
Ведущая проекта «Дом-2» надеется, что в следующем году закончится ремонт в их доме, и она перестанет спорить с мужем Курбаном Омаровым о цвете стен или дизайне дверных ручек.
«В моей жизни случайных знакомых нет, все проверены временем. Важно уметь оставаться другом в горе и радости, поэтому я благодарна всем, кому это удалось», - добавила Бородина.
Ранее Бородина побывала на Кремлевской елке.
Автор: Джанабилова Татьяна П