Жена Самарского олигарха Ксения Царицына рассказала, что добиться успеха ей помогли удача и красота
Ксения Царицына, прожившая в гражданском браке с самарским олигархом около 6 лет, в августе текущего года, наконец, стала его законной женой. О секретах того, как ей удалось добиться успеха, фотомодель рассказала в интервью изданию StarHit, отметив, что, наряду с прочими факторами, немаловажную роль здесь играют удача и внешние данные.
Хотя красота, считает Ксения Царицына, - понятие относительное, так как у каждого мужчины свои предпочтения на этот счёт, но всё же важно следить за собой, развиваться как внешне, так и внутренне. Со своим спутником жизни следует себя вести так, чтобы постоянно подстраиваться под него. Супруга самарского олигарха советует женщинам никогда не спорить с любимым мужчиной, полностью ему доверять и не возмущаться из-за мелочей. Но всё же, призналась Ксения Царицына, главным в отношениях остаётся любовь.
Молодая супруга олигарха из Самары поделилась с журналистами рассуждениями на счёт того, как ей удалось не просто стать избранницей миллионера, но и выйти за него замуж. «Во-первых, это, скорее всего, это вопрос удачи. Во-вторых, необходимо общаться в таких кругах, где имеется реальная возможность познакомиться с богатым мужчиной. Когда ты проживаешь в какой-либо деревне и разговариваешь лишь со своими соседями, естественно, ты не встретишь состоятельного спутника жизни. В-третьих, нет гарантии, что женщина обязательно понравится богатому человеку, так как у всех разные вкусы. Вот то главное, что я советую помнить своим подписчицам», – рассказала Ксения Царицына.
Хотя красота, считает Ксения Царицына, - понятие относительное, так как у каждого мужчины свои предпочтения на этот счёт, но всё же важно следить за собой, развиваться как внешне, так и внутренне. Со своим спутником жизни следует себя вести так, чтобы постоянно подстраиваться под него. Супруга самарского олигарха советует женщинам никогда не спорить с любимым мужчиной, полностью ему доверять и не возмущаться из-за мелочей. Но всё же, призналась Ксения Царицына, главным в отношениях остаётся любовь.
Молодая супруга олигарха из Самары поделилась с журналистами рассуждениями на счёт того, как ей удалось не просто стать избранницей миллионера, но и выйти за него замуж. «Во-первых, это, скорее всего, это вопрос удачи. Во-вторых, необходимо общаться в таких кругах, где имеется реальная возможность познакомиться с богатым мужчиной. Когда ты проживаешь в какой-либо деревне и разговариваешь лишь со своими соседями, естественно, ты не встретишь состоятельного спутника жизни. В-третьих, нет гарантии, что женщина обязательно понравится богатому человеку, так как у всех разные вкусы. Вот то главное, что я советую помнить своим подписчицам», – рассказала Ксения Царицына.
Автор: Воробьева Алина