На CES 2018 дебютирует "умная" колонка с Google Ассистентом от LG
Южнокорейский бренд LG готовится представить общественности свою новую "умную" колонку, оснащенную Google Ассистентом. Ожидается, что презентация устройства пройдет уже вскоре в рамках выставки CES на территории Лас-Вегаса, США.
Смарт-колонка получила название ThinQ Speaker, а посредством ассистента от Google устройство сможет вступать с пользователем в диалог, отвечая на ряд его вопросов. Кроме того, новинка получит совместимость с бытовой техникой компании LG, поэтому у разработки можно попросить, чтобы она, к примеру, отключила кондиционер. Впрочем, для корректной работы последний и ThinQ Speaker должны иметь подключение к одной сети.
Ответственность за звук в колонке несет британская фирма Meridian Audio, о сотрудничестве LG с которой стало известно совсем недавно. В рамках CES 2018, намеченной на 9-12 января грядущего года, вышеупомянутые бренды намерены представить вместе не только ThinQ Speaker, но и некоторые другие совместные продукты. О стоимости смарт-колонки и сроке ее выхода на рынок данных пока не поступало.
Смарт-колонка получила название ThinQ Speaker, а посредством ассистента от Google устройство сможет вступать с пользователем в диалог, отвечая на ряд его вопросов. Кроме того, новинка получит совместимость с бытовой техникой компании LG, поэтому у разработки можно попросить, чтобы она, к примеру, отключила кондиционер. Впрочем, для корректной работы последний и ThinQ Speaker должны иметь подключение к одной сети.
Ответственность за звук в колонке несет британская фирма Meridian Audio, о сотрудничестве LG с которой стало известно совсем недавно. В рамках CES 2018, намеченной на 9-12 января грядущего года, вышеупомянутые бренды намерены представить вместе не только ThinQ Speaker, но и некоторые другие совместные продукты. О стоимости смарт-колонки и сроке ее выхода на рынок данных пока не поступало.
Автор: Марина Вебер