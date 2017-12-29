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На CES 2018 дебютирует "умная" колонка с Google Ассистентом от LG
Южнокорейский бренд LG готовится представить общественности свою новую "умную" колонку, оснащенную Google Ассистентом. Ожидается, что презентация устройства пройдет уже вскоре в рамках выставки CES на территории Лас-Вегаса, США.

На CES 2018 дебютирует "умная" колонка с Google Ассистентом от LG


Смарт-колонка получила название ThinQ Speaker, а посредством ассистента от Google устройство сможет вступать с пользователем в диалог, отвечая на ряд его вопросов. Кроме того, новинка получит совместимость с бытовой техникой компании LG, поэтому у разработки можно попросить, чтобы она, к примеру, отключила кондиционер. Впрочем, для корректной работы последний и ThinQ Speaker должны иметь подключение к одной сети.

Ответственность за звук в колонке несет британская фирма Meridian Audio, о сотрудничестве LG с которой стало известно совсем недавно. В рамках CES 2018, намеченной на 9-12 января грядущего года, вышеупомянутые бренды намерены представить вместе не только ThinQ Speaker, но и некоторые другие совместные продукты. О стоимости смарт-колонки и сроке ее выхода на рынок данных пока не поступало.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 10:25
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