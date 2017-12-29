Испытания дрона-амфибии Nautilus проведут в 2018 году
Дрон-амфибия Nautilus в новом году поднимут в воздух. Стартап из США намерен реализовать испытания уже в следующем году. В случае успеха разработка сможет поменять представления общества о механизмах доставки товаров.
Компания Nautilus начала работу в 2014-м году в целях разработки крупных беспилотников, способных доставлять грузы дешевле, нежели самолеты, а также значительно быстрее кораблей. За декабрь компания намеревалась провести испытания прототипа с 9-метровым размахом крыльев в заливе Сан-Франциско. Полноценные летные испытания будут реализованы в 2018 году. Они станут включать взлет с поверхности воды, набор высоты, сам полет, а также последующие посадку и спуск. Такие эксперименты смогут проложить дорогу для реализации полностью беспилотной авиации.
Компания Nautilus надеется представить самолет, который станет легче и дешевле в обслуживании. Дроны работают крайне безопасно, при падении ни один человек на борту не рискует своей жизнью. При этом часть экспертов сомневаются, что удастся воплотить проект в регионах со слабо развитой инфраструктурой.
Компания Nautilus начала работу в 2014-м году в целях разработки крупных беспилотников, способных доставлять грузы дешевле, нежели самолеты, а также значительно быстрее кораблей. За декабрь компания намеревалась провести испытания прототипа с 9-метровым размахом крыльев в заливе Сан-Франциско. Полноценные летные испытания будут реализованы в 2018 году. Они станут включать взлет с поверхности воды, набор высоты, сам полет, а также последующие посадку и спуск. Такие эксперименты смогут проложить дорогу для реализации полностью беспилотной авиации.
Компания Nautilus надеется представить самолет, который станет легче и дешевле в обслуживании. Дроны работают крайне безопасно, при падении ни один человек на борту не рискует своей жизнью. При этом часть экспертов сомневаются, что удастся воплотить проект в регионах со слабо развитой инфраструктурой.
Автор: Валерий Антонов