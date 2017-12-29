Ученые: Стресс опасен для женщин с больным сердцем
Ученые из Университета Эмори рассказали, что стресс опасен для женщин с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Оказалось, постоянное напряжение провоцирует усиленный отток крови, вызывая преждевременную смерть или инфаркт.
Ученые провели исследование с 678 добровольцами до 63 лет, имеющими проблемы с сердцем. Женщин и мужчин попросили произносить речь во время замера сокращения сосудов, ЧСС, кровяного давления. Выступление на публике спровоцировало у дам сужение мелких сосудов и ухудшение кровообращения. У представителей сильной половины человечества при стрессе повышалось давление и учащалось сердцебиение.
Ученые рекомендуют людям избегать ситуаций, провоцирующих стресс. Чтобы защитить сердце, можно использовать физические упражнения и техники релаксации.
Ранее исследователи доказали, что стресс вызывает у мужчин сексуальное желание.
Ученые провели исследование с 678 добровольцами до 63 лет, имеющими проблемы с сердцем. Женщин и мужчин попросили произносить речь во время замера сокращения сосудов, ЧСС, кровяного давления. Выступление на публике спровоцировало у дам сужение мелких сосудов и ухудшение кровообращения. У представителей сильной половины человечества при стрессе повышалось давление и учащалось сердцебиение.
Ученые рекомендуют людям избегать ситуаций, провоцирующих стресс. Чтобы защитить сердце, можно использовать физические упражнения и техники релаксации.
Ранее исследователи доказали, что стресс вызывает у мужчин сексуальное желание.
Автор: Джанабилова Татьяна П