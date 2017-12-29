«АвтоВАЗ» выпустит новые модели Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line
Компания АвтоВАЗ сообщила о намерении выпустить автомобили Lada Vesta R и Lada Vesta S-Line. Графические логотипы новых транспортных средств были обнародованы на официальном портале концерна.
Официальные сведения о моделях пока обнародованы не были, однако инсайдеры сообщили, что автомобили получат принципиально новые силовые агрегаты. В частности, Lada Vesta обзаведется мотором на 1,4 литра при мощности в 120 лошадиных сил. В линейке появятся несколько вариаций с автоматическим радиатором на 5 и 6 ступеней соответственно.
Vesta S-Line получит аэродинамический обвес и легкосплавные колесные диски. Также на все модели будет устанавливаться низкопрофильная резина. Изменится и интерьер транспортных средств. В салоне появятся обивка из искусственной кожи и современная торпеда с небольшим дисплеем на 5 дюймов, который выполняет функцию бортового компьютера и контроллера мультимедийной системы.
Lada Vesta R вполне может получить существенные доработки, включая более мощную силовую установку на 150 лошадиных сил. По поводу других особенностей дизайна и точной даты презентации автомобилей пока ничего не сообщается. Инсайдеры также отметили, что в следующем году должен состояться и анонс Lada Kalina NFR.
Официальные сведения о моделях пока обнародованы не были, однако инсайдеры сообщили, что автомобили получат принципиально новые силовые агрегаты. В частности, Lada Vesta обзаведется мотором на 1,4 литра при мощности в 120 лошадиных сил. В линейке появятся несколько вариаций с автоматическим радиатором на 5 и 6 ступеней соответственно.
Vesta S-Line получит аэродинамический обвес и легкосплавные колесные диски. Также на все модели будет устанавливаться низкопрофильная резина. Изменится и интерьер транспортных средств. В салоне появятся обивка из искусственной кожи и современная торпеда с небольшим дисплеем на 5 дюймов, который выполняет функцию бортового компьютера и контроллера мультимедийной системы.
Lada Vesta R вполне может получить существенные доработки, включая более мощную силовую установку на 150 лошадиных сил. По поводу других особенностей дизайна и точной даты презентации автомобилей пока ничего не сообщается. Инсайдеры также отметили, что в следующем году должен состояться и анонс Lada Kalina NFR.
Автор: Махов Артем