Ученые призывают на Новый год пить в разумных количествах
Употребление даже небольших объемов алкоголя может представлять опасность для здоровья человека, поэтому на Новый год лучше отказаться от значительного количества спиртного. Соответствующие рекомендации представили эксперты, ориентируясь на выводы ученых.
Эксперты отмечают, что, по факту, любой содержащий спиртное напиток не слишком полезен, даже столь расхваливаемое красное вино. В частности, современные ученые не могут найти очевидного преимущества этого напитка для здоровья, и его польза может быть обусловлена непосредственно этанолом, содержащимся также в пиве или даже коньяке. Ученые считают, что не слишком важно, какой вид спиртного человек выберет на Новый год, главное в этот период соблюдать меру, чтобы избежать алкогольной интоксикации.
Более того, спиртное в разумных количествах может приносить пользу, но только если человек в течение дня потребляет не более одной-двух порций содержащих алкоголь напитков. При этом при выборе “угощения” на время праздников лучше учитывать особенности своего здоровья, исключая наиболее опасные варианты.
Эксперты отмечают, что, по факту, любой содержащий спиртное напиток не слишком полезен, даже столь расхваливаемое красное вино. В частности, современные ученые не могут найти очевидного преимущества этого напитка для здоровья, и его польза может быть обусловлена непосредственно этанолом, содержащимся также в пиве или даже коньяке. Ученые считают, что не слишком важно, какой вид спиртного человек выберет на Новый год, главное в этот период соблюдать меру, чтобы избежать алкогольной интоксикации.
Более того, спиртное в разумных количествах может приносить пользу, но только если человек в течение дня потребляет не более одной-двух порций содержащих алкоголь напитков. При этом при выборе “угощения” на время праздников лучше учитывать особенности своего здоровья, исключая наиболее опасные варианты.
Автор: Марина Вебер