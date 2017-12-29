Пенсионерка-миллионерша из Воронежской области продолжает испытывать удачу
Пенсионерка-миллионерша из Панино Воронежской области продолжает испытывать удачу в лотерею «Столото». О невероятном везении семьи рассказали местные СМИ.
5 ноября 63-летняя пенсионерка выиграла 506 млн рублей. О джекпоте женщина узнала спустя две недели, но потом ее жизнь изменилась. Счастливицу и ее дочь стали беспокоить посторонние люди, прося о финансовой помощи, новой квартире или автомобиле. Письма приходят со всей России. Победительница отказывает всем, кроме тяжелобольных детей и бедных из ее региона.
«Мы намерены помочь малышу, который борется с раком. Я отдаю предпочтение землякам, поскольку в других регионах имеются свои спонсоры. Деньги я получу не раньше марта и планирую часть потратить на родных и свои мечты, например, о путешествиях», - рассказала женщина.
Сейчас билеты «Столото» скупаются мгновенно. Ажиотаж вызван историей реальной победительницы.
5 ноября 63-летняя пенсионерка выиграла 506 млн рублей. О джекпоте женщина узнала спустя две недели, но потом ее жизнь изменилась. Счастливицу и ее дочь стали беспокоить посторонние люди, прося о финансовой помощи, новой квартире или автомобиле. Письма приходят со всей России. Победительница отказывает всем, кроме тяжелобольных детей и бедных из ее региона.
«Мы намерены помочь малышу, который борется с раком. Я отдаю предпочтение землякам, поскольку в других регионах имеются свои спонсоры. Деньги я получу не раньше марта и планирую часть потратить на родных и свои мечты, например, о путешествиях», - рассказала женщина.
Сейчас билеты «Столото» скупаются мгновенно. Ажиотаж вызван историей реальной победительницы.
Автор: Джанабилова Татьяна П