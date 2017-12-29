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Специалисты советую лечить дисбактериоз яблочным уксусом
В целях восстановления нормальной микрофлоры кишечника можно добавить в пищу яблочный уксус. Эта кислота подавляет развитие патогенных микроорганизмов. При этом для получения устойчивого результата, потребуется запастись терпением, поскольку приём нужно вести на протяжении длительного периода, сообщают специалисты.

Специалисты советую лечить дисбактериоз яблочным уксусом


Пить советуют разбавленный раствор. На один стакан воды растворяется столовая ложка уксуса. При небольшом дисбактериозе, который спровоцирован стрессом либо первичным приемом антибиотиков, рекомендуется принимать раствор с утра натощак 1 раз в день раз. Продолжать такой курс придется 3 месяца. Впоследствии сделать перерыв протяженностью 2 недели, после чего лечение может быть проведено повторно.

Во время дисбактериоза, провоцирующего неприятные ощущения в кишечнике и желудке, нерегулярный стул и боли в области живота, употреблять яблочный уксус нужно иначе. Утром пить 1 столовую ложку за 30 минут перед завтраком, а также вечером за 30 минут перед ужином. Продолжать этот курс нужно 3–4 месяца.

Во время тяжелой степени дисбактериоза, спровоцированного приемом крупного количества антибиотиков либо тяжелой болезнью и прочими причинами, употреблять яблочный уксус нужно на протяжении полугода. Пить по 1 стакану 3 раза ежедневно за 15 минут до еды. После месяца приема требуется сделать перерыв длиной в 3–4 дня.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:06
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