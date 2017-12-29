В Суоярвском районе столкнулись лесовоз и школьный автобус
В Суоярвском районе столкнулись лесовоз и школьный автобус. Сведения об инциденте предоставили участника паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» в соцсети «ВКонтакте».
Сообщается, автобус доставил группу детей в поселок Пийтмиёки. На обратном пути ему навстречу выехал лесовоз с сосной. Разъехаться транспортные средства не смогли, что и привело к столкновению. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пользователи обвиняют в случившемся местные власти, которые не следят за уборкой дорог от снега.
Ранее в Карелии водитель без прав сбил двух человек.
Сообщается, автобус доставил группу детей в поселок Пийтмиёки. На обратном пути ему навстречу выехал лесовоз с сосной. Разъехаться транспортные средства не смогли, что и привело к столкновению. К счастью, жертв и пострадавших нет.
Пользователи обвиняют в случившемся местные власти, которые не следят за уборкой дорог от снега.
Ранее в Карелии водитель без прав сбил двух человек.
Автор: Джанабилова Татьяна П