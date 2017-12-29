В Москве мужчина под видом кассира похитил 1 млн долларов
На территории Москвы злоумышленник под видом кассира похитил у двух граждан порядка 1 млн долларов. Об инциденте сообщают СМИ, ссылаясь на слова представителей экстренных служб.
В пресс-ведомстве МВД Москвы факт происшествия подтверждают, отмечая, что имел место инцидент накануне. Так в одном из помещений на территории Садово-Самотечной улицы, оборудованном под операционную кассу, и скрывался злоумышленник. Мужчина выдавал себя за кассира, который проводит денежные операции по обмену валют.
Всего жертвами подозреваемого, уточняют источники в органах правопорядка Москвы, стали двое граждан, которые надеялись обменять валюту. В сумме неизвестный получил от “клиентов” порядка 1 млн долларов, и как только ему передали денежные средства через окошко, он закрыл последнее и поспешно покинул место преступления, забрав чужой капитал с собой.
Сейчас полиция Москвы занимается активными поисками подозреваемого, выясняются все обстоятельства указанного инцидента, также уже решен вопрос об открытии уголовного делопроизводства.
В пресс-ведомстве МВД Москвы факт происшествия подтверждают, отмечая, что имел место инцидент накануне. Так в одном из помещений на территории Садово-Самотечной улицы, оборудованном под операционную кассу, и скрывался злоумышленник. Мужчина выдавал себя за кассира, который проводит денежные операции по обмену валют.
Всего жертвами подозреваемого, уточняют источники в органах правопорядка Москвы, стали двое граждан, которые надеялись обменять валюту. В сумме неизвестный получил от “клиентов” порядка 1 млн долларов, и как только ему передали денежные средства через окошко, он закрыл последнее и поспешно покинул место преступления, забрав чужой капитал с собой.
Сейчас полиция Москвы занимается активными поисками подозреваемого, выясняются все обстоятельства указанного инцидента, также уже решен вопрос об открытии уголовного делопроизводства.
Автор: Марина Вебер