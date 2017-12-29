В Московском зоопарке в первый раз продемонстрируют "Щелкунчика"
Сегодня сказка «Щелкунчик» будет впервые в истории показана на территории Московского зоопарка. Данное произведение стало символом Нового года на протяжении последних 125 лет.
Накануне сцена ЗооДепо стала местом проведения генеральной репетиции шоу. Идея подобной постановки «Щелкунчика» появилась у Андрея Меркурьева, солиста Большого Театра. При этом режиссер Павел Сепдярский утвердил соответствующее решение.
Ключевой сюжет основывается на сказке Гофмана, тогда как местом действия станет зоопарк. Таким образом, все ключевые герои будет представлены в облике зверей, а хореография станет строиться на основе пластики животного мира. Постановка будет показана 29—30 декабря, а также продолжится 2-8 января.
Накануне сцена ЗооДепо стала местом проведения генеральной репетиции шоу. Идея подобной постановки «Щелкунчика» появилась у Андрея Меркурьева, солиста Большого Театра. При этом режиссер Павел Сепдярский утвердил соответствующее решение.
Ключевой сюжет основывается на сказке Гофмана, тогда как местом действия станет зоопарк. Таким образом, все ключевые герои будет представлены в облике зверей, а хореография станет строиться на основе пластики животного мира. Постановка будет показана 29—30 декабря, а также продолжится 2-8 января.
Автор: Валерий Антонов