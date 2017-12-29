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В Тайвани мужчина создает уникальные фигурки из кофейной пены
В Тайвани мужчина занимается созданием уникальных фигурок из кофейной пены. По словам умельца, для работы он применяет исключительно латте из натурального кофе.

В Тайвани мужчина создает уникальные фигурки из кофейной пены


Умелец является владельцем ресторана My Cofi в Гаосюне. Несколько дней назад он обнародовал снимок, на котором запечатлен таракан, сделанный из кофейной пены. По словам специалиста, для создания такой фигурки ему пришлось использовать специальный насос, которым он «накачал» пену, наполнив ее воздухом. Благодаря этому силуэт таракана стал трехмерным.

Мужчина рассказал, что может создавать все, от дрожащих щенков до разгневанного Дональда Трампа. На одну композицию у него уходит примерно полчаса. Кроме того, он подчеркнул важность качественного кофе, так как в случае, если напиток будет сделан из посредственного сырья, фигурка развалится или не примет необходимую форму.

На странице My Cofi Facebook есть десятки видеороликов, в которых Чанг и его коллеги-баристы создают уникальные фигурки животных и известных личностей. За такое произведение придется отдать порядка 10 долларов. Самый дорогой напиток в заведении имеет стоимость в 120 долларов.
Автор: Махов Артем
Сегодня, 10:02
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