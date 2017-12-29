На Сахалине медсестра устроила «фотосессию» с умирающими больными
На Сахалине медсестра устроила «фотосессию» с умирающими больными, а затем в унизительной манере стала о них высказываться. В больнице начата доскональная проверка. Сведения предоставлены представителем областного Министерства здравоохранения.
За ситуацией следит глава ведомства Алексей Пак, который пообещал применить к нарушительнице этических норм самые суровые меры, которые предусмотрены российским законодательством. Сейчас она уволена, но не по статье.
СМИ сообщили, что женщина делала снимки в реанимационном отделении, в котором лежат пациенты, перенесшие операцию на сердце. Медсестра публиковала фото в соцсетях, сопровождая их комментариями, в которых говорила, что врачам их будущее безразлично.
Министр осудил поступок женщины, которая по роду деятельности должна знать, как десятки профессионалов целыми сутками трудятся, чтобы поставить пациентов, которые подключены к аппаратуре, на ноги.
«Медик не может геройствовать. Его главные чувства – сострадание и уважение к больному», - прокомментировал Виктор Немец, заслуженный врач России.
За ситуацией следит глава ведомства Алексей Пак, который пообещал применить к нарушительнице этических норм самые суровые меры, которые предусмотрены российским законодательством. Сейчас она уволена, но не по статье.
СМИ сообщили, что женщина делала снимки в реанимационном отделении, в котором лежат пациенты, перенесшие операцию на сердце. Медсестра публиковала фото в соцсетях, сопровождая их комментариями, в которых говорила, что врачам их будущее безразлично.
Министр осудил поступок женщины, которая по роду деятельности должна знать, как десятки профессионалов целыми сутками трудятся, чтобы поставить пациентов, которые подключены к аппаратуре, на ноги.
«Медик не может геройствовать. Его главные чувства – сострадание и уважение к больному», - прокомментировал Виктор Немец, заслуженный врач России.
Автор: Джанабилова Татьяна П