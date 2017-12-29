В Москве автобус наехал на остановку общественного транспорта, погибли 2 человека
В Москве рейсовый автобус совершил наезд на остановку общественного транспорта. Инцидент случился на Сходненской улице столицы, скончались 2 человека.
На улице Сходненская автобус совершил наезд на остановку муниципального транспорта. По месту происшествия ведут работу служащие полиции. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам завершения проверки будут утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
На улице Сходненская автобус совершил наезд на остановку муниципального транспорта. По месту происшествия ведут работу служащие полиции. Проводятся следственные мероприятия для выяснения всех обстоятельств произошедшего. По итогам завершения проверки будут утверждено решение касательно необходимости открытия уголовного дела.
Автор: Валерий Антонов