ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Северный кредит»
Сегодня, 29 декабря, стало известно о том, что ЦБ РФ отозвал лицензию у банка «Северный кредит». С понедельника финансовое учреждение отключили от системы электронных срочных платежей.
«Северный кредит» стал 51-й кредитной организацией, которую в этом году лишили лицензии, и 356-й – с момента занятия Эльвирой Набиуллиной должности председателя Центрального банка РФ (с июня 2013 года). Данные меры в отношении указанного финансового учреждения были вызваны пропажей большого портфеля ценных бумаг, купленных во II половине декабря этого года, что привело к утрате кредитной организацией капитала (собственных средств).
В сообщении регулятор отметил, что приобретение указанного портфеля походило на «схемную» операцию. В ЦБ считают это недобросовестными действиями руководителей «Северного кредита» с целью масштабного вывода активов, которые и привели к краху банка. Как отмечает издание Saminvestor, обнародованная информация будет передана сотрудниками ЦБ правоохранительным органам.
Ранее сообщалось об отзыве лицензии у банка «Преодоление».
«Северный кредит» стал 51-й кредитной организацией, которую в этом году лишили лицензии, и 356-й – с момента занятия Эльвирой Набиуллиной должности председателя Центрального банка РФ (с июня 2013 года). Данные меры в отношении указанного финансового учреждения были вызваны пропажей большого портфеля ценных бумаг, купленных во II половине декабря этого года, что привело к утрате кредитной организацией капитала (собственных средств).
В сообщении регулятор отметил, что приобретение указанного портфеля походило на «схемную» операцию. В ЦБ считают это недобросовестными действиями руководителей «Северного кредита» с целью масштабного вывода активов, которые и привели к краху банка. Как отмечает издание Saminvestor, обнародованная информация будет передана сотрудниками ЦБ правоохранительным органам.
Ранее сообщалось об отзыве лицензии у банка «Преодоление».
Автор: Воробьева Алина