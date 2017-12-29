Ученые: Внимательность способна сделать из человека эгоиста
Внимательность способна приводить к тому, что человек превратится в эгоиста. К соответствующим выводам по итогам организованных исследований пришли британские ученые, представляющие Королевский колледж.
По мнению научных работников, медитация действительно помогает человеку расслабиться и успокоить сознание, однако, когда индивид полностью погружается в себя, он становится безразличным к остальным. Между тем граждане, способные осознанно принимать любые решения на своем жизненном пути, могут заранее предотвратить проявление признаков стресса в паре с тревогой, а также корректно управлять собственными эмоциями.
Участниками исследования становились школьники, которых в рамках правительственной программы, призванной помочь справляться с беспокойством, обучали осознанности. С соответствующими целями, в частности, они выполняли разного рода дыхательные упражнения. При этом, несмотря на негативные нюансы, осознанность действительно эффективна в борьбе со стрессом, заключили ученые.
По мнению научных работников, медитация действительно помогает человеку расслабиться и успокоить сознание, однако, когда индивид полностью погружается в себя, он становится безразличным к остальным. Между тем граждане, способные осознанно принимать любые решения на своем жизненном пути, могут заранее предотвратить проявление признаков стресса в паре с тревогой, а также корректно управлять собственными эмоциями.
Участниками исследования становились школьники, которых в рамках правительственной программы, призванной помочь справляться с беспокойством, обучали осознанности. С соответствующими целями, в частности, они выполняли разного рода дыхательные упражнения. При этом, несмотря на негативные нюансы, осознанность действительно эффективна в борьбе со стрессом, заключили ученые.
Автор: Марина Вебер