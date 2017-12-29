В Московском зоопарке Дни открытых дверей для молодоженов продлятся до марта
В Московском зоопарке Дни открытых дверей для молодоженов продлятся с января до марта. Брачующиеся смогут воспользоваться специально установленными площадками для регистрации отношений. Сведения предоставлены на сайте правительства.
В сообщении говорится, что молодожены, воспользовавшиеся предложением, смогут ознакомиться со всеми свадебными площадками и выбрать идеальный вариант для своего торжества. Для проведения церемоний разработаны специальные маршруты, а основной зал находится в Доме Клюева, расположенном на верхнем этаже.
Всех посетителей ждет бесплатная консультация с представителями ведущего свадебного агентства.
В сообщении говорится, что молодожены, воспользовавшиеся предложением, смогут ознакомиться со всеми свадебными площадками и выбрать идеальный вариант для своего торжества. Для проведения церемоний разработаны специальные маршруты, а основной зал находится в Доме Клюева, расположенном на верхнем этаже.
Всех посетителей ждет бесплатная консультация с представителями ведущего свадебного агентства.
Автор: Джанабилова Татьяна П