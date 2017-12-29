Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
Владимир Путин утвердил законодательный акт о формировании реестра коррупционеров. Подписанный президентом России документ представили на вебсайте нормативно-правовых данных. В перечень будут включены госслужащие, которых уволили по причине утраты доверия вследствие коррупционных преступлений. Сведения останутся в специальной базе на протяжении 5 лет.
Человек может быть исключен из реестра несколько ранее, если будет произведена отмена акта, который стал основой для внесения его туда. Вторым поводом для удаления из списка может стать смерть. Список располагается в базе федеральной госинформационной системы. Порядок ведения данного реестра будет определен правительством.
Инициатива предусматривает закрепление применения сведений из ГИС на госгражданской службе. Регионы способны самостоятельно формировать подобные системы, однако требуется, чтобы они имели совместимость с федеральной базой и отвечали ряду требований. Согласно указу Владимира Путина, госорганы обязаны начать применять информационную систему вплоть до 2019 года. На сегодня произведено подключение 42 из 72 органов исполнительной власти.
Человек может быть исключен из реестра несколько ранее, если будет произведена отмена акта, который стал основой для внесения его туда. Вторым поводом для удаления из списка может стать смерть. Список располагается в базе федеральной госинформационной системы. Порядок ведения данного реестра будет определен правительством.
Инициатива предусматривает закрепление применения сведений из ГИС на госгражданской службе. Регионы способны самостоятельно формировать подобные системы, однако требуется, чтобы они имели совместимость с федеральной базой и отвечали ряду требований. Согласно указу Владимира Путина, госорганы обязаны начать применять информационную систему вплоть до 2019 года. На сегодня произведено подключение 42 из 72 органов исполнительной власти.
Автор: Валерий Антонов