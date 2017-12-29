Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017
exclusive / Политика / Выбор редакции

Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров
Владимир Путин утвердил законодательный акт о формировании реестра коррупционеров. Подписанный президентом России документ представили на вебсайте нормативно-правовых данных. В перечень будут включены госслужащие, которых уволили по причине утраты доверия вследствие коррупционных преступлений. Сведения останутся в специальной базе на протяжении 5 лет.

Владимир Путин подписал закон о создании реестра коррупционеров


Человек может быть исключен из реестра несколько ранее, если будет произведена отмена акта, который стал основой для внесения его туда. Вторым поводом для удаления из списка может стать смерть. Список располагается в базе федеральной госинформационной системы. Порядок ведения данного реестра будет определен правительством.

Инициатива предусматривает закрепление применения сведений из ГИС на госгражданской службе. Регионы способны самостоятельно формировать подобные системы, однако требуется, чтобы они имели совместимость с федеральной базой и отвечали ряду требований. Согласно указу Владимира Путина, госорганы обязаны начать применять информационную систему вплоть до 2019 года. На сегодня произведено подключение 42 из 72 органов исполнительной власти.
Автор: Валерий Антонов
Сегодня, 11:25
Читайте также
Загрузка...
Екатеринбургская кофейня получила иск от Burger
ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина
Росприроднадзор: Синий снег в Петербурге появился
Две школьницы из Челябинска получили лыжи после
СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей
Худшей работой в технологической отрасли стала
Отношения с Вашингтоном в Кремле назвали
Япония планирует приобрести американские
Ростуризм призывает учитывать активность вулкана
Шурыгина и другие: Эксперты назвали главные
Пользователи Facebook возмущены продажей
В Москве 50 рейсов не могут вылететь из аэропортов
Добавление комментария
Последние новости
29.12, 16:46 Екатеринбургская кофейня получила иск от Burger King
29.12, 16:43 В центре Москвы неизвестные украли из банка 85 тыс.
29.12, 16:37 Парад Победы стал самой рейтинговой программой на ТВ в
29.12, 16:31 В Петербурге полуобнаженный мужчина залез на дерево
29.12, 16:21 ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина президентом
29.12, 16:14 Росприроднадзор: Синий снег в Петербурге появился из-за
29.12, 16:03 В Москве водителю рухнувшего в подземный переход
29.12, 15:51 В Сбербанке сообщили о запуске первой рабочей линии
29.12, 15:45 Варнава поразила поклонников новым цветом волос
29.12, 15:38 Две школьницы из Челябинска получили лыжи после письма
29.12, 15:32 СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей
29.12, 15:24 Очевидцы: В Санкт-Петербурге на синей ветке метро
29.12, 15:15 Худшей работой в технологической отрасли стала должность
29.12, 15:06 В трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые
29.12, 14:59 Отношения с Вашингтоном в Кремле назвали разочарованием
29.12, 14:54 В Сети набирает популярность видео знакомства итальянки
29.12, 14:49 Шурыгина анонсировала запуск собственного Telegram-канала
29.12, 14:42 Япония планирует приобрести американские истребители F-35
29.12, 14:30 В метро Петербурга эксгибиционист напал на детей
29.12, 14:19 Эвелина Бледанс предложила подписчикам купить у неё