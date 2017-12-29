Ученые: Активность и веселье позволят сохранить фигуру в Новый год

В первую очередь следует настроиться на частые прогулки по свежему воздуху. Даже 1 января обязательно нужно выйти на улицу. Отсутствие любой физической активности является первой причиной появления лишнего веса. Для того, чтобы сохранить фигуру, можно даже пойти на пробежку в утреннее время, однако в случае плохого самочувствия после застолья от этой идеи лучше отказаться.Вторым правилом для сохранения стройности является активность на новогодней вечеринке. Стоит стараться как можно больше танцевать и двигаться, что даст возможность обмену веществ работать в полную силу. Кроме того, можно подумать об активном отпуске в новогодние каникулы. Для этого идеально подойдет поездка на лыжный курорт или просто поход на каток.Стоит задуматься и о режиме дня в праздники. Нарушать привычку рано вставать не стоит, так как из-за этого может сбиться жизненный темп. По словам специалистов, именно здоровый сон является помощником в сохранении стройности. Не рекомендуется ложиться спать слишком поздно и отдыхать в течение дня.Для того, чтобы организм работал в привычном для него режиме, стоит как можно больше пить жидкость. Речь идет не о напитках или соках, а о простой очищенной воде, которая даст возможность быстро избавиться от шлаков в организме. Специалисты отмечают, что жидкость позволяет также ускорить обмен веществ, не давая калориям задерживаться в теле.