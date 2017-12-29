“Дом-2”: Даша Пынзарь познакомила поклонников со своей кошкой
Известная по участию в скандальном шоу “Дом-2” Даша Пынзарь решила познакомить поклонников со своей кошкой по кличке Мышка. Соответствующий пост теледива разместила на своей странице в Instagram.
Как пояснила Даша Пынзарь, многие уже успели познакомиться с ее кошкой, поскольку питомец сопровождает ее семью достаточно давно. Когда ее только принесли, она имела совсем крохотные размеры и походила на мышонка, поэтому впоследствии и получила такую необычную кличку. Животное успело пережить множество переездов, несколько раз “светилась” в телепроектах, а также дважды встречала Пынзарь из роддома, после чего с интересом обнюхивала пополнение в семействе.
Экс-звезда “Дома-2” призналась, что ее кошка отличается собственным особым характером, а еще она очень ласковая и общительная, пока ее любимым занятием является сон. Кроме того, как рассказала Даша Пынзарь, у них с домашней любимицей имеется довольно похожая смешная походка. Поклонники теледивы приятно удивлены тем, что она испытывает столь нежные чувства к своей кошке.
Как пояснила Даша Пынзарь, многие уже успели познакомиться с ее кошкой, поскольку питомец сопровождает ее семью достаточно давно. Когда ее только принесли, она имела совсем крохотные размеры и походила на мышонка, поэтому впоследствии и получила такую необычную кличку. Животное успело пережить множество переездов, несколько раз “светилась” в телепроектах, а также дважды встречала Пынзарь из роддома, после чего с интересом обнюхивала пополнение в семействе.
Экс-звезда “Дома-2” призналась, что ее кошка отличается собственным особым характером, а еще она очень ласковая и общительная, пока ее любимым занятием является сон. Кроме того, как рассказала Даша Пынзарь, у них с домашней любимицей имеется довольно похожая смешная походка. Поклонники теледивы приятно удивлены тем, что она испытывает столь нежные чувства к своей кошке.
Автор: Марина Вебер