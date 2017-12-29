Цена на самый дешевый Hyundai Ioniq 2018 может начаться с 25,8 тыс. долларов
Цена на Hyundai Ioniq 2018 в базе может начаться с 25,8 тыс. долларов. Автомобиль может по праву рассчитывать на звание самого дешевого гибридного седана.
Hyundai Ioniq укомплектован подогревом сидений, функцией запоминания ключа, климат-контролем, мультимедийной системой с экраном на 7 дюймов и поддержкой современных функций. За доплату в 200 долларов покупатель получит также технологию мониторинга «слепой» зоны, панорамный люк, круиз-контроль, электрокресла.
Под капотом Hyundai Ioniq инженеры установили четырехцилиндровый агрегат объемом на 1,6 литров, работающий в паре с шестиступенчатым двойным сцеплением. Автомобиль способен развивать скорость до 75 миль/час.
Эксперты считают, что по сравнению с другими гибридами, представленными на рынке, автомобиль получил множество функций за низкую стоимость.
Ранее на видео попал Hyundai i20.
Hyundai Ioniq укомплектован подогревом сидений, функцией запоминания ключа, климат-контролем, мультимедийной системой с экраном на 7 дюймов и поддержкой современных функций. За доплату в 200 долларов покупатель получит также технологию мониторинга «слепой» зоны, панорамный люк, круиз-контроль, электрокресла.
Под капотом Hyundai Ioniq инженеры установили четырехцилиндровый агрегат объемом на 1,6 литров, работающий в паре с шестиступенчатым двойным сцеплением. Автомобиль способен развивать скорость до 75 миль/час.
Эксперты считают, что по сравнению с другими гибридами, представленными на рынке, автомобиль получил множество функций за низкую стоимость.
Ранее на видео попал Hyundai i20.
Автор: Джанабилова Татьяна П