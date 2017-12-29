В Таганроге женщина пробежала по улицам без одежды
В Таганроге женщина пробежала по улицам без одежды. По информации от местной прессы, после этого она зашла в воду в заливе и искупалась.
Сведения о происшествии появились в прессе сегодня в утреннее время. Очевидцы рассказали, что женщина разделась на автобусной остановке, после чего решила прогуляться по улицам. Дойдя до залива, она зашла в воду и начала купаться. В Сети также появились снимки с места событий, на которых женщина выходит из водоема.
«Купальщицу не остановила холодная вода и не смутили сторонние наблюдатели. После того, как она вышла из водоема, к ней сразу же подошли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ее», - рассказал один из очевидцев происшествия. Дальнейшая судьба таганрогской нудистки остается неизвестной.
Сведения о происшествии появились в прессе сегодня в утреннее время. Очевидцы рассказали, что женщина разделась на автобусной остановке, после чего решила прогуляться по улицам. Дойдя до залива, она зашла в воду и начала купаться. В Сети также появились снимки с места событий, на которых женщина выходит из водоема.
«Купальщицу не остановила холодная вода и не смутили сторонние наблюдатели. После того, как она вышла из водоема, к ней сразу же подошли сотрудники правоохранительных органов, которые задержали ее», - рассказал один из очевидцев происшествия. Дальнейшая судьба таганрогской нудистки остается неизвестной.
Автор: Махов Артем