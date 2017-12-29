Снятый с производства кроссовер Nissan Xterra может вновь появиться на рынке
Снятый в 2015 году с производства Nissan Xterra могут вернуть на рынок. Майкл Банс, вице-глава компании, сообщил о соответствующей возможности. Он отмечает, что модель представляет высокий интерес у разработчиков, которые хотят создать обновление для этого кроссовера.
Помимо Nissan Xterra с рынка убрали пикап Frontier, который был основой для этой модели. Вдобавок главы компании смогли заинтриговать автолюбителей данными касательно выпуска обновленного внедорожника. Сборку будут проводить на заводе в США. Эксперты предположили, что обе модели будут использовать платформу F-альфа. Последняя отличается улучшенным интерьером, а также версиями силовых агрегатов.
На рынке Nissan Xterra может стать конкурентом для Jeep Wrangler JL, Ford Bronco, а также Toyota 4Runner. Последняя модель показала прирост по объему продаж в 16% в ноябре. На сегодня не раскрывается информация относительно того, когда именно начнут производство обновленного кроссовера. Эксперты авторынка не исключают варианта смены названия модели после возвращения на рынок.
Помимо Nissan Xterra с рынка убрали пикап Frontier, который был основой для этой модели. Вдобавок главы компании смогли заинтриговать автолюбителей данными касательно выпуска обновленного внедорожника. Сборку будут проводить на заводе в США. Эксперты предположили, что обе модели будут использовать платформу F-альфа. Последняя отличается улучшенным интерьером, а также версиями силовых агрегатов.
На рынке Nissan Xterra может стать конкурентом для Jeep Wrangler JL, Ford Bronco, а также Toyota 4Runner. Последняя модель показала прирост по объему продаж в 16% в ноябре. На сегодня не раскрывается информация относительно того, когда именно начнут производство обновленного кроссовера. Эксперты авторынка не исключают варианта смены названия модели после возвращения на рынок.
Автор: Валерий Антонов