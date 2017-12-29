В Екатеринбурге из-за пожара в лифте эвакуировали 24 жильца многоэтажки
Накануне ночью в одной из многоэтажек Екатеринбурга загорелся лифт. В ходе ликвидации пламени спасатели эвакуировали 24 жильца расположенного по ул. Аптекарская дома.
Как уточняет информационная служба МЧС по Свердловской области, уведомление о возгорании сотрудники пожарной службы получили в пятницу, 29 декабря, в 2:52. По указанному адресу выехали 25 спасателей, в тушении пожара они задействовали 8 единиц спецтехники.
В 3:09 загоревшуюся между I и II этажами лифтовую кабину потушили. Среди эвакуированных 24 жильцов многоэтажки находились 3 несовершеннолетних.
В Сеть также попали фотоснимки с инцидента. Они сделаны после того, как специалисты ликвидировали пожар.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге.
Как уточняет информационная служба МЧС по Свердловской области, уведомление о возгорании сотрудники пожарной службы получили в пятницу, 29 декабря, в 2:52. По указанному адресу выехали 25 спасателей, в тушении пожара они задействовали 8 единиц спецтехники.
В 3:09 загоревшуюся между I и II этажами лифтовую кабину потушили. Среди эвакуированных 24 жильцов многоэтажки находились 3 несовершеннолетних.
В Сеть также попали фотоснимки с инцидента. Они сделаны после того, как специалисты ликвидировали пожар.
Вчера «Актуальные новости» сообщали о взрыве газа в жилом доме в Екатеринбурге.
Автор: Воробьева Алина