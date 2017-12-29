В центре Ростова водитель ВАЗ устроил стрельбу
28 декабря, около 20:00, в центре Ростова водитель ВАЗ-2101 и его пассажиры устроили стрельбу на улице Социалистической. Сведения со ссылкой на анонимного инсайдера появились в СМИ.
Сообщается, в отечественном автомобиле находилась группа молодых людей, которые в спешке скрылись после инцидента. Очевидцы не знают, куда стреляли нарушители порядка – в конкретную цель или в воздух. Известно, что водитель направил легковушку в сторону Зорге. В городе объявлен план «Перехват». Сейчас местонахождение молодых людей не установлено.
Ранее в Ростове водитель иномарки сбил пешехода.
Сообщается, в отечественном автомобиле находилась группа молодых людей, которые в спешке скрылись после инцидента. Очевидцы не знают, куда стреляли нарушители порядка – в конкретную цель или в воздух. Известно, что водитель направил легковушку в сторону Зорге. В городе объявлен план «Перехват». Сейчас местонахождение молодых людей не установлено.
Ранее в Ростове водитель иномарки сбил пешехода.
Автор: Джанабилова Татьяна П