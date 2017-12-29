Актуальные новости
Московское время
:
EUR 68.79 USD 57.63
Курс валют на 29.12.2017
exclusive / Происшествия

Жителей Ростова возмутили женщины, переводившие своих детей сквозь поток авто
Жители Ростова возмущены поведением двух женщин, которые переводили своих детей через проезжую часть прямо перед потоком авто. Об инциденте сообщили очевидцы на просторах одной из соцсетей.

Жителей Ростова возмутили женщины, переводившие своих детей сквозь поток авто


Как уточнили источники, отмечен инцидент накануне в пределах Большой Садовой улицы. Две женщины с маленькими детьми решили пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. Кроме того, рассказывают очевидцы, в тот момент движение на упомянутом участке дороги в Ростове являлось достаточно активным, и гражданкам повезло оказаться на противоположной стороне улицы без каких-либо инцидентов. Автор поста отметил, что именно так не нужно переходить дорогу.

Пользователи Сети таким поведением матерей оказались возмущены, считая, что подобные действия могут в итоге стать причиной серьезного ДТП. Кроме того, создается и угроза жизни непосредственно детей, и многие посочувствовали последним из-за таких “невоспитанных” родственниц. Своим поступком, отметили некоторые граждане, женщины также подают дурной пример своим отпрыскам.
Автор: Марина Вебер
Сегодня, 11:01
Читайте также
Загрузка...
Екатеринбургская кофейня получила иск от Burger
ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина
Росприроднадзор: Синий снег в Петербурге появился
Две школьницы из Челябинска получили лыжи после
СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей
Худшей работой в технологической отрасли стала
Отношения с Вашингтоном в Кремле назвали
Япония планирует приобрести американские
Ростуризм призывает учитывать активность вулкана
Шурыгина и другие: Эксперты назвали главные
Пользователи Facebook возмущены продажей
В Москве 50 рейсов не могут вылететь из аэропортов
Добавление комментария
Последние новости
29.12, 16:46 Екатеринбургская кофейня получила иск от Burger King
29.12, 16:43 В центре Москвы неизвестные украли из банка 85 тыс.
29.12, 16:37 Парад Победы стал самой рейтинговой программой на ТВ в
29.12, 16:31 В Петербурге полуобнаженный мужчина залез на дерево
29.12, 16:21 ЕР: Дети попросили Деда Мороза сделать Путина президентом
29.12, 16:14 Росприроднадзор: Синий снег в Петербурге появился из-за
29.12, 16:03 В Москве водителю рухнувшего в подземный переход
29.12, 15:51 В Сбербанке сообщили о запуске первой рабочей линии
29.12, 15:45 Варнава поразила поклонников новым цветом волос
29.12, 15:38 Две школьницы из Челябинска получили лыжи после письма
29.12, 15:32 СМИ: Военные вертолёты США эвакуировали главарей
29.12, 15:24 Очевидцы: В Санкт-Петербурге на синей ветке метро
29.12, 15:15 Худшей работой в технологической отрасли стала должность
29.12, 15:06 В трейлере 4-го сезона “Черного зеркала” собрали самые
29.12, 14:59 Отношения с Вашингтоном в Кремле назвали разочарованием
29.12, 14:54 В Сети набирает популярность видео знакомства итальянки
29.12, 14:49 Шурыгина анонсировала запуск собственного Telegram-канала
29.12, 14:42 Япония планирует приобрести американские истребители F-35
29.12, 14:30 В метро Петербурга эксгибиционист напал на детей
29.12, 14:19 Эвелина Бледанс предложила подписчикам купить у неё