Жителей Ростова возмутили женщины, переводившие своих детей сквозь поток авто
Жители Ростова возмущены поведением двух женщин, которые переводили своих детей через проезжую часть прямо перед потоком авто. Об инциденте сообщили очевидцы на просторах одной из соцсетей.
Как уточнили источники, отмечен инцидент накануне в пределах Большой Садовой улицы. Две женщины с маленькими детьми решили пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. Кроме того, рассказывают очевидцы, в тот момент движение на упомянутом участке дороги в Ростове являлось достаточно активным, и гражданкам повезло оказаться на противоположной стороне улицы без каких-либо инцидентов. Автор поста отметил, что именно так не нужно переходить дорогу.
Пользователи Сети таким поведением матерей оказались возмущены, считая, что подобные действия могут в итоге стать причиной серьезного ДТП. Кроме того, создается и угроза жизни непосредственно детей, и многие посочувствовали последним из-за таких “невоспитанных” родственниц. Своим поступком, отметили некоторые граждане, женщины также подают дурной пример своим отпрыскам.
Как уточнили источники, отмечен инцидент накануне в пределах Большой Садовой улицы. Две женщины с маленькими детьми решили пересечь проезжую часть в неустановленном для этого месте. Кроме того, рассказывают очевидцы, в тот момент движение на упомянутом участке дороги в Ростове являлось достаточно активным, и гражданкам повезло оказаться на противоположной стороне улицы без каких-либо инцидентов. Автор поста отметил, что именно так не нужно переходить дорогу.
Пользователи Сети таким поведением матерей оказались возмущены, считая, что подобные действия могут в итоге стать причиной серьезного ДТП. Кроме того, создается и угроза жизни непосредственно детей, и многие посочувствовали последним из-за таких “невоспитанных” родственниц. Своим поступком, отметили некоторые граждане, женщины также подают дурной пример своим отпрыскам.
Автор: Марина Вебер