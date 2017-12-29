Ученые: Капсула «маленького ледникового периода» расположена на глубине Тихого океана
Ученые сообщили, что капсула «маленького ледникового периода» располагается в глубинах Тихого океана. На собрании Американского геофизического союза исследователи сделали соответствующее заявление. Указанная капсула представляет собой символ глобальной тенденции к охлаждению планеты и может оказаться полезной при решении проблем с климатом.
В соответствии с мнением ученых, океаны с массивным резервуаром тепла проводят поглощение приблизительно 90% элементов при повышении температурного режима. На протяжении многих веков дно Тихого океана являлось местом хранения капсулы «маленького ледникового периода».
Существование подобного объекта поясняется охлаждением поверхности вод. В глубинах находит место отражение всех тенденций к изменениям на протяжении сотен лет. В соответствии со словами океанографа Джейка Гебби, невзирая на то, что океанические воды нагреваются в верхних слоях, общая масса все-таки остается холодной.
В соответствии с мнением ученых, океаны с массивным резервуаром тепла проводят поглощение приблизительно 90% элементов при повышении температурного режима. На протяжении многих веков дно Тихого океана являлось местом хранения капсулы «маленького ледникового периода».
Существование подобного объекта поясняется охлаждением поверхности вод. В глубинах находит место отражение всех тенденций к изменениям на протяжении сотен лет. В соответствии со словами океанографа Джейка Гебби, невзирая на то, что океанические воды нагреваются в верхних слоях, общая масса все-таки остается холодной.
Автор: Валерий Антонов